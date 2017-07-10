“Азерэнержи” вчетверо увеличил экспорт электроэнергии в первом полугодии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года Азербайджан продал в зарубежные страны электроэнергию на 25 098,74 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18 835,34 тыс. долларов или в 4 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В первом полугодии объем экспорта в зарубежные страны составил 854 427,36 тыс. кВт/час, что на 434 804,60 тыс. кВт/час или в 3,9 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,48% общего объема экспорта Азербайджана.