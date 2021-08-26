"Азерэнержи": В Джебраиле, Зангилане, Губадлы и Агдаме строятся подстанции

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, ОАО "Азерэнержи" в настоящее время строит подстанции мощностью 110/35/10 кВ в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах для подключения освобожденных территорий к общей энергосистеме Азерб

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, ОАО "Азерэнержи" в настоящее время строит подстанции мощностью 110/35/10 кВ в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах для подключения освобожденных территорий к общей энергосистеме Азербайджана и их обеспечения стабильным и бесперебойным электричеством.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерэнержи".

С этой целью прокладывается двухцепная линия электропередачи мощностью 110 кВ к вновь построенной подстанции "Джебраил" в 40 км от подстанции "Шюкюрбейли", к вновь построенной подстанции "Губадлы" в 45 км от подстанции "Джебраил" и к вновь построенной подстанции "Зангилан" в 29 км от "Губадлы". На всех трех подстанциях устанавливаются открытая распределительная установка 110 кВ и закрытые распределительные установки 35 и 10 кВ, а также строятся новые офисные здания.

Подстанции будут подключены к системе дистанционного диспетчерского управления. Работы на подстанции "Джебраил" приближаются к завершению. Близятся также к завершению работы на подстанциях "Губадлы" и "Зангилан". Кроме того, в Агдамском районе в настоящее время строятся две подстанции мощностью 110/35/10 кВ.

Ускоренными темпами ведется строительство подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2", к которым на расстоянии 40 км от подстанции "Хындырыстан" прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Отметим, что на сегодняшний день "Азерэнержи" проложила двухцепную ЛЭП 110 кВ в 75 км от Физули до Шуши, и 70 км - от Дашкесана до Кельбаджара, построены и сданы в эксплуатацию подстанции 110/35/10 кВ "Шуша" и "Кельбаджар". Также построена подстанция 110/35/10 кВ "Физули" в Физули, одновременно расширена и полностью реконструирована подстанция "Шюкюрбейли" в Физулинском районе.