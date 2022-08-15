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"Азерэнержи" строит большую эстакаду вглубь Каспия

"Азерэнержи" строит большую эстакаду вглубь Каспия Падение уровня воды в Каспийском море почти на 2 метра за последние 20 лет создало серьезную угрозу для работы электростанции "Шимал" ("Северная"), расположенной в поселке Шувелан и являющейся второй по величине электростанцией страны, обеспечивающей элек
Энергетика
15 августа 2022 г. 12:37
Азерэнержи строит большую эстакаду вглубь Каспия

Падение уровня воды в Каспийском море почти на 2 метра за последние 20 лет создало серьезную угрозу для работы электростанции "Шимал" ("Северная"), расположенной в поселке Шувелан и являющейся второй по величине электростанцией страны, обеспечивающей электроэнергией более 40% территории Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерэнержи".

Для того чтобы в ближайшей перспективе исключить угрозу остановки электростанции "Шимал" и спасти станцию, было начато незамедлительное строительство вглубь Каспийского моря эстакады длиной 540 метров, позволяющей беспрепятственно забирать холодную воду с глубины 8 метров, и водяных насосных станций в двух местах.

С учетом того, что ежедневное снижение уровня воды создавало серьезные проблемы для забора охлаждающей воды, в ближайшей перспективе было бы неизбежно полное прекращение работы электростанций "Шимал-1" и "Шимал-2", производящих наибольший объем энергии с общей мощностью в 800 мегаватт. Строительство новой эстакады и водяных насосных станций не только спасет станции, но и ввиду забора воды с большей глубины позволит набирать воду, температура которой будет на 2,6 градуса ниже. Всего на новой эстакаде с обеих сторон будет проложено 4 трубы, а на 2 насосных станциях будет работать 8 насосов.

"Процесс строительства новой эстакады осуществляется по сменному принципу работы. Из-за падения уровня воды в Каспийском море ранее было успешно осуществлено строительство новой эстакады и водонасосной станции в связи с электростанцией "Сумгайыт", что дало свои положительные результаты.

Также отметим, что строительство нового водозаборного комплекса электростанции "Шимал" осуществляет не иностранная, а отечественная компания, в настоящее время работы на месяц опережают составленный график. Таким образом, крупный проект планируется завершить в первой половине 2023 года", - сообщили в "Азерэнержи".

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Версия на английском языке ФотоAzerenerji building large overpass in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Фото“AzərEnerji” dənizdə böyük estakada tikir

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