"Азерэнержи" прокомментировал информацию о массовых сокращениях

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ ОАО "Азерэнержи" прокомментировал распространяемую на некоторых новостных интернет-сайтах информацию о массовых незаконных сокращениях в компании.

Как сообщил Report глава пресс-службы Теймур Абдуллаев, согласно итоговому заключению Госкомиссии, созданной в связи с аварией на ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире в июле прошлого года, три поста охраны на предприятии ликвидированы, а обеспечение контроля поручено охранной полиции.

По его словам, одновременно вдоль периметра станции начаты работы по установке смарт-камер и ограждений.

Поскольку охраной двух частей Мингячевирской гидроэлектростанции и Мингячевирского водохранилища, в том числе Варваринской гидроэлектростанции занимается министерство по чрезвычайным ситуациям, возникла необходимость сокращения выполняющей ту же функцию внутренней охраны: "Штат охранников сократили в соответствии с положениями Трудового кодекса. Подпавшим под сокращение работникам предложили соответствующую работу на станциях, и большинство из них согласились с этим. До июльских событий прошлого года территория станции была под наблюдением охранников, сейчас "Азерэнержи" внедряет систему смарт-камер. Электростанции являются стратегическими объектами, и их охрана важна. Поэтому сегодня требуется организовать систему безопасности и наблюдения на основе современных технологий".

Что касается информации о ремонте в центральном аппарате ОАО "Азерэнержи", он сообщил, что ремонтные работы производятся в Азербайджанском научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте энергетики: "В здании советской эпохи нет нормальных рабочих условий, не говоря уже о научной деятельности. Поэтому в институте начались ремонтные работы, и в ближайшее время здание будет модернизировано до современных стандартов".