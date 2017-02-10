"Азерэнержи" примет участие на международном мероприятии в Грузии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 15-16 февраля в Тбилиси (Грузия) пройдет конгресс “Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия”.

Как сообщает Report, на конгрессе примут участие главы компаний, занятых в этой сфере, министры энергетики и другие официальные лица.

По информации, на мероприятии будут представлены более 40 проектов как крупных, так и средних и малых ГЭС в Азербайджане, Турции, Армении, Иране, России, Таджикистане и Кыргызстане.

Азербайджан на конгрессе представит руководство ОАО “Азерэнержи”. Глава пресс-службы организации Яхья Бабанлы сообщил Report, что на мероприятии примут участие специалисты Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики.