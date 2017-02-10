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    "Азерэнержи" примет участие на международном мероприятии в Грузии

    На мероприятии примут участие специалисты Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 15-16 февраля в Тбилиси (Грузия) пройдет конгресс “Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия”.

    Как сообщает Report, на конгрессе примут участие главы компаний, занятых в этой сфере, министры энергетики и другие официальные лица.

    По информации, на мероприятии будут представлены более 40 проектов как крупных, так и средних и малых ГЭС в Азербайджане, Турции, Армении, Иране, России, Таджикистане и Кыргызстане.

    Азербайджан на конгрессе представит руководство ОАО “Азерэнержи”. Глава пресс-службы организации Яхья Бабанлы сообщил Report, что на мероприятии примут участие специалисты Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики. 

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