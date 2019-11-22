"Азерэнержи" перешел на осенне-зимний сезон

Во всех учреждениях "Азерэнержи" завершена подготовка к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов.

Об этом сообщил Report глава центра по связям с общественностью и прессой "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, с этой целью 14 ноября была проведена противоаварийная тренировка с привлечением персонала электростанций и подстанций. Оперативному персоналу энергетических учреждений удалось устранить аварийные ситуации в установленные сроки.

После завершения подготовки к осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов, 19 ноября состоялось совещание о проделанных в течение года работах.

Отмечено, что из запланированных 897 мероприятий выполнено 807, даны соответствующие инструкции по выполнению мероприятий, которые не были завершены по объективным причинам, до конца года. По завершении оценки всем энергетическим учреждениям были выданы паспорта о подготовке к осенне-зимнему сезону.