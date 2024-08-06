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“Азерэнержи” отбирает компанию для реализации проекта создания системы хранения энергии

“Азерэнержи” отбирает компанию для реализации проекта создания системы хранения энергии АО “Азерэнержи” объявило тендер в рамках проекта создания аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 250 МВт в Азербайджане.
Энергетика
6 августа 2024 г. 16:18
“Азерэнержи” отбирает компанию для реализации проекта создания системы хранения энергии

АО “Азерэнержи” объявило тендер в рамках проекта создания аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 250 МВт в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление “Азерэнержи”, размещенном на портале госзакупок.

Тендер проводится с целью выбора компании для подготовки предварительного проекта и тендерной документации, а также для разработки технических условий для определения оптимального местоположения, эскизного проектирования и строительства аккумуляторной системы хранения энергии в энергосистеме Азербайджана.

Компании, желающие принять участие в тендере, могут представить свои предложения до 10:00 30 августа 2024 года. Тендерная процедура состоится позднее в этот же день.

По оценкам Минэнерго, для интеграции 2 ГВт “зеленой” энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт. Проект планируется реализовать до 2027 года, при этом систему для хранения энергии на начальном этапе мощностью 50 МВт предполагается создать до конца текущего года.

В начале мая 2024 года министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power из Саудовской Аравии подписали исполнительный договор по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии на 200 МВт.

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Версия на английском языке Azerbaijan's energy giant seeks partner for energy storage project

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