"Азерэнержи" об аварии минувшей ночью

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "21 июля в 22:20 на территории бакинского поселка Ахмедлы по неизвестным причинам на высоковольных линиях электропередач - 1 и 2 линия "8-км" и "Ази Асланова" в одно и то же время произошло короткое замыкание, сопровождавшееся обрывом проводов.

Об этом Report сообщил глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

По словам Я.Бабанлы, в результате этого, в период времени, потраченного на проведение оперативных мер по переходу на запасной источник питания небольшой части потребителей Низаминского и Хатаинского районов, образовалась необходимость в ограниченной подаче электроэнергии.

"Нехватки в обеспечении электроэнергией Баку не наблюдалось. В то же время заявляем, что информация об остановке электростанции "Шимал" в поселке Мардакян не соответствует действительности", - отметил он.

Следует отметить, что что в последние дни в рабочем режиме электростанции "Шимал" не происходило никаких изменений.