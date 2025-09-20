"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде

В "Азерэнержи" рассказали о проделанных масштабных работах в Ханкенди, Ходжалинском, Агдеринском и Ходжавендском районах в период после полного восстановления суверенитета Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос Report, к работам приступили сразу после антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года.

Так, всего через 4 дня Ханкенди и прилегающие территории были отключены от энергосистемы Армении и подключены к национальной сети через подстанцию "Шуша" 110 кВ. Таким образом, в регионе, освобожденном после 30-летней оккупации, вновь засиял азербайджанский свет.

На Сарсангской гидроэлектростанции мощностью 50 МВт, которая находилась в запущенном состоянии в период оккупации, были проведены срочные ремонтно-восстановительные работы, и в начале октября 2023 года станция была запущена в эксплуатацию.

Также в Агдеринском районе были отремонтированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции: "Гасанриз" мощностью 10 МВт, "Торагай-1" мощностью 3 МВт, "Торагай-2" мощностью 5,9 МВт, "Торагай-3" мощностью 5 МВт и "Торагай-4" мощностью 0,8 МВт".

Подчеркивается, что в соответствии с энергетической стратегией Карабаха в регионе также создана современная инфраструктура. Для обеспечения устойчивого энергоснабжения Ханкенди построена полностью закрытая подстанция "Ханкенди-1" 110/35/10 кВ, которая уже готова к эксплуатации. От подстанции "Шуша" сюда проложена двухцепная линия длиной 12 км, а 1,8 км городской территории обеспечены подземным кабелем. От подстанции "Ханкенди-1" 110 кВ построены подземные кабельные туннели в направлении подстанций "Агдамский узел" и "Гасанриз" 110 кВ.

Персонал Ханкендинского сетевого участка был отобран из местного населения и привлечен к работе после специальных тренингов. В направлении Кельбаджара создана третья кольцевая линия энергоснабжения. С этой целью проложены новые линии 110 кВ в направлениях Дашкесан-Кяльбаджар и Кяльбаджар-Горчу, а также завершена линия длиной 16,7 км до Агдере по маршруту Кяльбаджар-Гасанриз. На реке Тертерчай построена малая гидроэлектростанция "Гозлукорпю" мощностью 14,7 МВт, строительно-монтажные работы завершены, и в настоящее время она находится на стадии окончательной наладки.