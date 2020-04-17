​Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов

В январе-марте объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 816 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 343,8 тыс. тонн автобензина, 559,9 тыс. тонн дизтоплива, 27,6 тыс. тонн топочного мазута, 6,4 тыс. тонн смазочных масел, 54,6 тыс. тонн нефтяного битума. Производство автобензина увеличилось на 13,5%, дизтоплива - 8,6%, топочного мазута - 53,3%, нефтяного битума - 38,6%, смазочных масел - 30,6%.

За этот период произведено 65,5 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 146,6 тыс. тонн керосина, 59,4 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство нефтяного кокса сократилось на 2,9%, керосина - 4,9%, бензина для нефтехимии - 16,9%.