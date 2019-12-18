Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 9%

В январе-ноябре 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 800,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 1 041,9 тыс. тонн автобензина, что на 2,5% ниже показателя прошлого года. На 1 декабря запасы готовой продукции (автобензина) составили 36,3 тыс. тонн.

За 11 месяцев в стране произведено 1 911,2 тыс. тонн дизтоплива, 222,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 118,5 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива увеличилось на 8,9%, бензина для нефтехимии - 24,2%, топочного мазута - 27,8%.

За этот период произведено 537,6 тыс. тонн керосина, 21 тыс. тонн смазочных масел, 229,1 тыс. тонн нефтяного битума, 218,7 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство керосина сократилось на 3%, смазочных масел - 81,6%, нефтяного битума - 16%, нефтяного кокса - 2%.