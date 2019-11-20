​Азербайджан увеличил производство дизтоплива на 6%

В январе-октябре 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 544,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 947,6 тыс. тонн автобензина, что на 6,1% ниже показателя прошлого года. На 1 ноября запасы готовой продукции (автобензина) составили 14,3 тыс. тонн.

За 10 месяцев в стране произведено 1,714 млн тонн дизтоплива, 203,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 98,9 тыс. тонн топочного мазута. Производство дизтоплива увеличилось на 6,1%, бензина для нефтехимии - 19,4%, топочного мазута - 33,8%.

За этот период произведено 490,8 тыс. тонн керосина, 18,9 тыс. тонн смазочных масел, 205,4 тыс. тонн нефтяного битума, 198,3 тыс. тонн нефтяного кокса. Производство керосина сократилось на 3,2%, смазочных масел - 83%, нефтяного битума - 16,9%, нефтяного кокса - 3,6%.