Замдиректора МГИМО: Азербайджан укрепит свои позиции на европейском газовом рынке

Пандемия COVID-19 и карантинные ограничения во многих странах ударили по уже ослабленному из-за теплой зимы рынку. По прогнозам Международного энергетического агентства, мировой спрос на газ в 2020 году может уменьшиться на 150 млрд кубометров (4%), что станет самым большим падением с момента формирования рынка природного газа.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

"Ожидается, что спрос будет постепенно восстанавливаться в следующем году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности, однако кризис, начавшийся из-за коронавируса, будет иметь более долгосрочные последствия для рынков природного газа. Самым пострадавшим является европейский рынок, где уже зафиксировано 7%-ое падение спроса. Завершение долгосрочных контрактов создают в Европе новые возможности для таких игроков, как Азербайджан.

Отмечу, что азербайджанский газ имеет хорошие перспективы на европейском рынке в среднесрочной перспективе. Страна в марте текущего года уже заняла первое место по поставкам газа в Турцию, обеспечив 24% турецкого рынка. Два года назад начались поставки газа из Азербайджана по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), за это время было экспортировано по трубопроводу 5,6 млрд кубометров газа. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров газа, в будущем планируется увеличить этот объем до 31 млрд кубометра", - сказал И.Гулиев.

На днях стало известно, что строительство участка Трансадриатического газопровода (TAP), пролегающего по дну Адриатического моря и протяженностью 105 км, успешно подходит к завершению, продолжил замдиректора МГИМО: "Работы по TAP находятся на завершающей стадии. TAP и TANAP являются частью Южного газового коридора, с помощью которого будет транспортироваться азербайджанский газ с месторождения «Шах Дениз-2».

Учитывая ввод новых газопроводов в эксплуатацию, Азербайджан может укрепить свои позиции на европейском рынке в ближайшие 3-5 лет".