​Азербайджан стал первым по индексу энергетического перехода в СНГ

Азербайджан занял 44-ю позицию в рейтинге энергетического перехода Всемирного экономического форума, что является самым высоким результатом на пространстве СНГ.

Как сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, это следует из данных отчета "Индекс энергетического перехода-2020" (ETI) ВЭФ.

Позиция страны в индексе улучшилась на 13 пунктов по сравнению с предыдущим рейтингом. Азербайджан добился роста в целом на 2% по сравнению с 2015 годом.

Общий показатель страны по индексу ETI составляет 58,1%, что выше глобального показателя ETI (55,1%) этого года. Для Молдовы он составляет 52,4%, России - 50,5%, Таджикистана - 49,8%, Казахстана - 48,3%, Украины - 43,3%, Кыргызстана - 42,7%.

Азербайджан опередил в рейтинге такие страны как Катар, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Тунис, Кувейт, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла.

Следует отметить, что индекс ETI формируется на основе двух основных суб-индексов: оценки общей производительности энергосистем и готовности к энергетическому переходу.

Финансовый аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов отметил, что в новом отчете Давосского форума энергетические системы стран оценивались в диапазоне 0-100% по 40 индикаторам. Отчет охватывает 115 стран, где сосредоточены более 90% населения мира, 93% глобального энергоснабжения и более 98% номинального ВВП. При подготовке индекса за основу взята информация 20 международных и авторитетных поставщиков данных".