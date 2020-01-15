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Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию в 2019 году

​Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию в 2019

В 2019 году Грузия импортировала 1 101,975 млн кВт/ч электроэнергии из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).

Общий объем импорта электроэнергии Грузией составил 1 626,51 млн кВт/ч, из которых 67,75% пришлось на Азербайджан.

Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана в годовом сравнении на 128,945 млн кВт/ч или 10,4%.

В отчетном году объем экспортируемой Грузией электроэнергии составил 243,42 млн кВт/ч. Из них 12,104 млн кВт/ч закупил Азербайджан.

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