Азербайджан будет представлен на мероприятиях Всемирного нефтяного совета в Санкт-Петербурге

Завтра министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправится в Санкт-Петербург для участия на очередном заседании Всемирного нефтяного совета и в 6-м Молодежном форуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Азербайджана.

На мероприятии ожидается выступление министра, видеоролик и презентации об истории и современном развитии Азербайджана как нефтяной страны. Также будет представлен специальный стенд об Азербайджане.

В рамках заседания определится страна, в которой пройдет 24-й Всемирный нефтяной конгресс Совета в 2023 году. Азербайджан, представленный во Всемирном нефтяном совете с 2005 года, является одной из пяти стран-кандидатов.

23 июня П.Шахбазов примет участие в 6-м Молодежном форуме, организованном Всемирным нефтяным советом при поддержке Министерства энергетики России. Министр также выступит на тему "Трансформация энергии. Энергетическая карта будущего", наряду с министром энергетики России Александром Новаком.