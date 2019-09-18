​Азербайджан поставил на мировой рынок 554 млн тонн нефти

На сегодняшний день на мировой рынок было поставлено 554 млн тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбяхт Юсифзаде на круглом столе, посвященном "Контракту века".

По его словам, из них примерно 400 млн тонн было транспортировано по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Х.Юсифзаде рассказал, что по TANAP уже транспортировано около 2 млрд кубометров газа.

Первый вице-президент SOCAR отметил, что строительство TAP продолжается: "Трубопровод будет введен в эксплуатацию в следующем году ".

Он подчеркнул, что в Азербайджане много запасов природного газа: "Идет разведка новых месторождений. Сегодня доказанные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров. Однако, по прогнозам, эта цифра достигает 6 трлн кубометров".

Юсифзаде сказал, что Азербайджан также обладает значительными запасами нефти: "Сегодня ведутся работы по поиску новых месторождений и бурению нефтяных скважин. Сегодня в Азербайджане имеется 4 млрд тонн доказанных запасов нефти. Это говорит о том, что у нас еще много нефти".