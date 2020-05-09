Президент: Азербайджан показал себя как надежный партнер в формате ОПЕК+

Относительно недавно было открыто новое газоконденсатное месторождение "Абшерон" с запасом как минимум 300 млрд кубометров газа, начало добычи с которого ожидается в следующем году.

Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью в майском номере авторитетного российского журнала "Национальная оборона".

По словам президента, в марте этого года открыто крупное нефтяное месторождение "Карабах": "В стадии разведки и разработки находятся еще несколько перспективных нефтегазовых структур. Таким образом, все это будет обеспечивать стабильный профиль добычи нефти и увеличивающийся объем добычи природного газа".

"Мы с самого начала активно участвовали в формате ОПЕК+. Хочу отметить, что идею формата ОПЕК+ впервые подал я на панельном обсуждении Давосского всемирного экономического форума несколько лет назад. Азербайджан также недавно активно участвовал в 9-й и 10-й встречах ОПЕК+. Как и другие участники этих встреч, Азербайджан взял обязательство по сокращению добычи нефти, показав себя как надежный и стабильный партнер. С удовлетворением хочу отметить, что Азербайджан имеет, как и во всех других сферах наших двусторонних отношений с Россией, опыт многолетнего успешного сотрудничества и в сфере энергетики, и я уверен, что эти связи в будущем также будут активно развиваться", - сказал Ильхам Алиев.