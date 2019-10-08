Азербайджан и Казахстан обсудили энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с послом Казахстана Сержаном Абдыкаримовым развитие азербайджано-казахстанских отношений в области энергетики и инфраструктуры, сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Казахстана.

Отметим, что встреча состоялась в преддверии заседания казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), которая пройдет 9 октября. Сопредседателем двусторонней МПК с азербайджанской стороны является П.Шахбазов.

"В ходе беседы стороны подчеркнули необходимость качественной реализации договоренностей на высшем уровне, обсудили состояние и перспективы инвестиционных и торгово-экономических связей, расширение сотрудничества в новых областях, представляющих взаимный интерес. Были также рассмотрены проекты в сфере нефти и газа, железнодорожного транспорта и транзита, логистики, поставок зерна и пшеницы, туризма и ряда других направлений", - говорится в сообщении МИД.