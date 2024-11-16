О нас

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,15 доллара или 0,2%, до 74,14 доллара.
Энергетика
16 ноября 2024 г. 09:43
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,15 доллара или 0,2%, до 74,14 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,04 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price keeps falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

Другие новости из категории

Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле
Шахбазов представит Азербайджан на Международном энергетическом форуме в Стамбуле
16 ноября 2024 г. 09:52
Ибрагим Озтоп: Турция является примером для развивающихся стран в области зеленой энергетики
Ибрагим Озтоп: Турция является примером для развивающихся стран в области зеленой энергетики
16 ноября 2024 г. 02:54
Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy
Министр энергетики Румынии: Молдова может стать участником проекта Black Sea Energy
15 ноября 2024 г. 12:16
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
15 ноября 2024 г. 09:45
SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество
SOCAR и ESM расширяют энергетическое сотрудничество
15 ноября 2024 г. 09:21
Война войной, а газ - по расписанию: Франция на треть нарастила поставки из РФ
Война войной, а газ - по расписанию: Франция на треть нарастила поставки из РФ
15 ноября 2024 г. 08:13
Менеджер: ACWA Power к декабрю 2025 года полностью введет в строй в Азербайджане ВЭС мощностью 240 МВ
Менеджер: ACWA Power к декабрю 2025 года полностью введет в строй в Азербайджане ВЭС мощностью 240 МВ
14 ноября 2024 г. 17:39
МЭА сохранило прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025гг
МЭА сохранило прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025гг
14 ноября 2024 г. 13:53
МЭА сохранил прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025 годы
МЭА сохранил прогноз предложения нефти в мире в 2024-2025 годы
14 ноября 2024 г. 13:29
МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году
МЭА повысил прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году
14 ноября 2024 г. 13:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi