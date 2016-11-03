Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности намерен сотрудничать с SOCAR

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в настоящее время обучаются 10 тыс. студентов, и за последние годы их количество выросло на 2 000 человек.

Как передает Report, об этом сообщил ректор университета Мустафа Бабанлы.

Ректор отметил, что хотя возникают трудности в обеспечении работой всех выпускников, они надеются добиться этого в короткие сроки посредством повышения качества обучения. По его словам, университет намерен сотрудничать с SOCAR и в настоящее время с госкомпанией ведутся обсуждения данного вопроса.