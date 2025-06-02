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Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей

Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей
Энергетика
2 июня 2025 г. 15:44
Азербайджанский газовый рынок в центре внимания российских производителей

Российский производитель газовых компрессорных станций компания Industrial Equipment Plant планирует выйти на азербайджанский рынок.

Об этом Report заявила руководитель отдела маркетинга компании Ольга Козлова на полях Бакинской энергетической недели.

"Мы производим оборудование для нефтегазовой промышленности. Наше предприятие производит компрессорные станции различных типов, в том числе газовые компрессорные станции. В России мы поставляем оборудование большинству крупных поставщиков. На региональном уровне мы работаем в Иране и Казахстане", - сказала она.

По ее словам, компания не работает на рынке Азербайджана но считает его достаточно перспективным.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве. Уже обсуждали вопрос с представителями Госнефтекомпании SOCAR в формате переписки. Надеемся на личную встречу в рамках Бакинской энергетической недели", - добавила Козлова.

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Версия на английском языке Azerbaijani gas market in focus of Russian producers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qaz bazarı Rusiya istehsalçılarının diqqət mərkəzindədir

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