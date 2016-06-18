Азербайджанская нефть вновь подорожала

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, повысилась на 0,76 доллара или 1,59%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 48,63 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).