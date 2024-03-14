О нас

Азербайджанская нефть вновь подорожала 

Азербайджанская нефть вновь подорожала  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,81 доллара или 0,95%, до 86,69 доллара.
Энергетика
14 марта 2024 г. 09:18
Азербайджанская нефть вновь подорожала 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,81 доллара или 0,95%, до 86,69 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майского фьючерса на нефть марки Brent составила 84,18 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb

Экслюзивные новости

Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi