Азербайджанская нефть торгуется выше $70,5
- 02 сентября, 2025
- 09:38
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,8 или 1,15% - до $70,54.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,91.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,82 или 1,2% - до $68,24 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70/бар.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.