    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Энергетика
    • 05 сентября, 2025
    • 09:26
    Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,41 или 0,59% - до $69,88.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,32.

    Цена азербайджанской нефти Azeri Light в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,4 или 0,58% - до $68 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    азербайджанская нефть Azeri Light фьючерсы
    Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir
    Latest price of Azerbaijani oil

