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Азербайджанская нефть приблизилась к отметке 121 доллар

Азербайджанская нефть приблизилась к отметке 121 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,32 доллара США или 0,27%, до 120,53 доллара.
Энергетика
21 июля 2022 г. 10:36
Азербайджанская нефть приблизилась к отметке 121 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,32 доллара США или 0,27%, до 120,53 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 106,92 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 121 dollara yaxınlaşır

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