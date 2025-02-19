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Азербайджанская нефть подорожала почти на 1%

Азербайджанская нефть подорожала почти на 1% 09:33
Энергетика
19 февраля 2025 г. 09:40
Азербайджанская нефть подорожала почти на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,68 или 0,88%, до $77,48.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,71.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 78 dollara yaxınlaşır

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