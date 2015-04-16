Азербайджанская нефть подорожала на 3%

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемая на мировой рынок через порты Супса, Батуми и Джейхан повысилась на 1,60 доллара или 2,66%. Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, на сегодняшний день стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 61‚80 долларов/баррель.

В конце прошлой недели и вчера стоимость азербайджанской нефти равнялась 60‚20 долларам/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).