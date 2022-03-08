Азербайджанская нефть подорожала на 10 долларов

Цена на сырую нефть марки "Azeri LT CIF", поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, повысилась на 9,93 доллара США или 8,36%.

Цена на сырую нефть марки "Azeri LT CIF", поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, повысилась на 9,93 доллара США или 8,36%.

Как сообщает Report, цена одного барреля нефти марки Azeri Light составила 128,71 доллара США.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 129,68 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.