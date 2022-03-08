О нас
Аудио новости

Азербайджанская нефть подорожала на 10 долларов

Азербайджанская нефть подорожала на 10 долларов Цена на сырую нефть марки "Azeri LT CIF", поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, повысилась на 9,93 доллара США или 8,36%.
Энергетика
8 марта 2022 г. 09:48
Азербайджанская нефть подорожала на 10 долларов

Цена на сырую нефть марки "Azeri LT CIF", поставляемую Азербайджаном на мировой рынок, повысилась на 9,93 доллара США или 8,36%.

Как сообщает Report, цена одного барреля нефти марки Azeri Light составила 128,71 доллара США.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 129,68 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises $10
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 10 dollaradək bahalaşıb

Самое читаемое

Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
1 марта 2022 г. 23:57
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
2 марта 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
2 марта 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi