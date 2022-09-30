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Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Азербайджанская нефть подорожала на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,92 доллара США или 1%, до 92,85 доллара.
Энергетика
30 сентября 2022 г. 10:28
Азербайджанская нефть подорожала на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,92 доллара США или 1%, до 92,85 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 87,18 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil rises 1% in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1% bahalaşıb

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