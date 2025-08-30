    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Азербайджанская нефть подорожала на 0,62%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,43 или 0,62% - до $69,74.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,85.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,43 или 0,63% - до $68,24 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70/бар.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%. 

    Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb

    Лента новостей