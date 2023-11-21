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Азербайджанская нефть подорожала более чем на 3 доллара

Азербайджанская нефть подорожала более чем на 3 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,19 доллара или 3,81%, до 86,86 доллара.
Энергетика
21 ноября 2023 г. 09:13
Азербайджанская нефть подорожала более чем на 3 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,19 доллара или 3,81%, до 86,86 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent составили 81,92 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil rises in price by over $3
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3 dollardan çox bahalaşıb

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