    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    • 16 октября, 2025
    • 10:33
    Азербайджанская нефть подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,15 доллара или 0,2% - до 64,26 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,61 доллара.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,11 доллара или 0,2%, составив 62,55 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
    Azerbaijani oil price slightly rising

