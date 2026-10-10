Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    • 10 октября, 2026
    • 10:37
    Азербайджанская нефть подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,42 или 1,82%, и составила $130,81.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $132, 59 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $2,33 или 1,9%, до $120,06.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    10:47

    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    10:37

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:30

    В Азербайджане открыт сезон охоты

    Экология
    10:22

    Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

    Энергетика
    10:07

    МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:03

    Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

    Карабах
    09:49

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    09:41
    Фото

    Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 лет

    Здоровье
    09:34

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей