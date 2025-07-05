Азербайджанская нефть подешевела

На мировом рынке цена за баррель азербайджанской нефти марки "Azeri Light" снизилась на 0,51 доллара США, или 0,68%, и составила 74,17 доллара США.

На мировом рынке цена за баррель азербайджанской нефти марки "Azeri Light" снизилась на 0,51 доллара США, или 0,68%, и составила 74,17 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Согласно результатам торгов, цена фьючерсов на нефть марки «Brent» с поставкой в сентябре составила 70,73 доллара США за баррель.

На турецком портовом терминале в Джейхане цена барреля нефти марки "Azeri Light" по базе FOB снизилась на 0,51 доллара США, или 0,69%, и составила 72,92 доллара США.

В этом году в государственном бюджете Азербайджана средняя цена за баррель нефти была рассчитана на уровне 70 долларов США.

Напоминаем, что минимальная цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 долларов США), а максимальная — в июле 2008 года (149,66 долларов США). Нефть в Азербайджане в основном добывается в рамках соглашения по разработке нефтяных месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в этом соглашении составляет 31,65%.