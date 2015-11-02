Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 0,78% или 0,39 доллара.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" составляет 49,78 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).