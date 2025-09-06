Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $2

    Энергетика
    • 06 сентября, 2025
    • 10:13
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $2

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,99 или 2,86% - до $67,48.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,36.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,99 или 2,93% - до $66,01 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti 2 dollara yaxın ucuzlaşıb
    Latest price of Azerbaijani oil

