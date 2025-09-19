Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджанская нефть подешевела почти на 1%

    Энергетика
    • 19 сентября, 2025
    • 09:53
    Азербайджанская нефть подешевела почти на 1%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,51 или 0,72% - до $70,25.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,76.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,51 или 0,75%, составив $71,17.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıb
    Azerbaijani oil price down nearly 1%

