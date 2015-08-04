​Азербайджанская нефть подешевела на 5%

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 5,15% или 2,78 доллара. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 51,24 долларов/баррель.

В конце прошлой недели и вчера азербайджанская нефть стоила 54,02 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).