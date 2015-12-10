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    ​Азербайджанская нефть подешевела на 2%

    Стоимость Azeri LT CIF составила 40,94 долларов/баррель

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 0,64 долларов или 1,54%.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 40,94 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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