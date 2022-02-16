О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанская нефть упала в цене на 2%

Азербайджанская нефть упала в цене на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,07 доллара или 2,08%, до 97,63 доллара.
Энергетика
16 февраля 2022 г. 10:38
Азербайджанская нефть упала в цене на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,07 доллара или 2,08%, до 97,63 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 93,12 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % ucuzlaşıb

Самое важное

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
Пресечены инженерные работы, проводимые членами незаконного армянского вооруженного формирования
15 февраля 2022 г. 19:58
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
НПО просят ЮНЕСКО не быть безразличной к судьбе азербайджанского наследия в Армении
15 февраля 2022 г. 14:40
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
Ильхам Алиев: Между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор
14 февраля 2022 г. 10:52
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
В Турции официально вступила в силу Шушинская декларация
14 февраля 2022 г. 07:52
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
Правоохранительные органы провели операцию в Минобороны, есть задержанные
13 февраля 2022 г. 19:19
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
Президент и первая леди совершили поездку в Агджабединский район
13 февраля 2022 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi