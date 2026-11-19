Валовой внутренний продукт Казахстана по итогам 2026 года, согласно прогнозу Международного валютного фонда, составит $398 млрд против $181 млрд семь лет назад.

Как передает казахстанское бюро Report, со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на III Форуме стратегических партнеров в Астане.

Глава государства представил ключевые экономические и социальные показатели развития страны с 2019 года.

По словам Токаева, за этот период Казахстан привлек $155 млрд иностранных инвестиций, объем внешней торговли приблизился к $150 млрд, а совокупные золотовалютные резервы и активы Национального фонда увеличились на 44%, превысив $129 млрд.

За последние семь лет в стране открыто 625 средних и крупных промышленных предприятий, трудоустроено 3,6 млн человек. Построено 118 млн квадратных метров жилья, построено и отремонтировано 36 тысяч километров автомобильных дорог и 5 тысяч километров железнодорожных путей.

Говоря о политических преобразованиях, Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции открыло путь к следующему этапу реформ. Казахстан перешел от двухпалатного Парламента к однопалатному Курултаю, сформировал Аппарат Совета Безопасности и новый высший консультативный орган - Қазақстан Халық Кеңесі.

Президент также обозначил развитие образования, науки, инноваций и человеческого капитала в качестве стратегических приоритетов государства.

По словам главы государства, проводимые реформы направлены на укрепление суверенитета, повышение благосостояния населения и создание новых возможностей для долгосрочного экономического роста