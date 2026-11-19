В Азербайджане планируется цифровизация землепользования и аренды в прибрежных районах Каспийского моря, а также процесса приема заявок.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом организации государственного землепользования и геодезии Государственной службы по вопросам имущества Ильгар Хабиев на брифинге по мерам совершенствования государственного управления в прибрежных районах Каспийского моря.

По его словам, для этой цели предлагается включить в законодательство новые нормы и создать электронную систему подачи заявок:

"В первую очередь, необходимо усовершенствовать законодательную базу, чтобы определить механизм управления и предоставления права пользования землей в прибрежных районах. Необходимо четко определить, на каких правовых основаниях в этих районах будут предоставляться земли - на праве пользования, аренды или собственности".

Хабиев отметил, что передача земельных участков в прибрежных районах с правом собственности ограничена, и к этому вопросу следует подходить индивидуально:

"Право собственности в этой области даже сегодня не широко предусмотрено законодательством. Однако есть лица, которые в некоторые периоды, особенно в 1990-е и начале 2000-х годов, приобретали землю и определенное имущество. Также в этих районах также функционируют бизнес-объекты. Эти вопросы будут рассмотрены в рамках предлагаемых мер".

Руководитель отдела сообщил, что после определения правил передачи земельных участков для пользования или аренды планируется принимать заявки через единую электронную платформу: "Благодаря создаваемой цифровой системе граждане смогут подавать заявки, выбирая желаемый земельный участок через географическую информационную систему, не посещая территорию. Например, после определения правил приобретения земли для открытия небольшого кафе или размещения там сезонного объекта любое физическое лицо будет иметь право подать заявку через единое окно и выбрать местоположение через нашу географическую систему".