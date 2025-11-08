Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    • 08 ноября, 2025
    • 12:49
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,3 или 0,46% - до $65,1.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,61.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,29 или 0,46% - до $62,97 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66). В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to $65.1 per barrel

