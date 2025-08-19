О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Энергетика
19 августа 2025 г. 09:23
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на $0,46, или 0,67% до $68,13.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,35.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $0,47 или 0,7%, составив $66,61.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Версия на английском языке Azerbaijani oil prices edge lower
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

