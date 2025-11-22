Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 22 ноября, 2025
    • 09:40
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 1,18 доллара, или 1,74% до 66,51 доллара США.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,38 доллара США.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 1,17 доллара, или 1,78%, составив 64,43 доллара США.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azeri Light нефть биржа
    Azərbaycan neftinin qiyməti 2 %-ə yaxın azalıb
    Azeri Light crude drops to $66.51 per barrel

    Последние новости

    11:02
    Фото

    Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с фермерским хозяйством в Лянкяране

    Внутренняя политика
    10:44

    ГДП: Выезд на дорогу на неисправном автомобиле повышает риск ДТП

    Внутренняя политика
    10:32

    В Бангладеш в результате землетрясения 10 человек погибли, 300 пострадали

    Другие страны
    10:29

    Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в многоэтажке на Ясамале

    Другие
    10:22
    Фото

    Обеспечена занятость 7 027 жителей, переселенных на освобожденные территории

    Социальная защита
    10:19

    Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

    В регионе
    10:18

    В Баку женщина погибла после наезда автомобиля

    Происшествия
    10:13

    МВД: Минувшим днем задержаны 228 находившихся в розыске лиц

    Происшествия
    09:58

    Число погибших в результате природных катаклизмов во Вьетнаме возросло до 55

    Другие страны
    Лента новостей