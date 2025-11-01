Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    • 01 ноября, 2025
    • 10:41
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 0,08 доллара, или 0,12% до 65,87 доллара США.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских на нефть марки Brent составила 65,27 доллара США.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на 0,05 доллара, или 0,07%, составив 63,82 доллара США.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

