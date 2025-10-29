Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

    Энергетика
    • 29 октября, 2025
    • 11:46
    Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

    Процесс выбора консалтинговой компании для разработки дорожной карты по производству водорода в Азербайджане находится на завершающей стадии.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

    По его словам, международные консалтинговые компании проявляют большой интерес к активному участию в данном проекте: "Шорт-лист уже готов. Мы подробно обсудили техническое задание. Постараемся использовать все преимущества Азербайджана в этой области. Водородная энергетика должна стать одним из видов энергии будущего".

