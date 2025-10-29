Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике
Энергетика
- 29 октября, 2025
- 11:46
Процесс выбора консалтинговой компании для разработки дорожной карты по производству водорода в Азербайджане находится на завершающей стадии.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.
По его словам, международные консалтинговые компании проявляют большой интерес к активному участию в данном проекте: "Шорт-лист уже готов. Мы подробно обсудили техническое задание. Постараемся использовать все преимущества Азербайджана в этой области. Водородная энергетика должна стать одним из видов энергии будущего".
Последние новости
11:50
Самира Мусаева: Азербайджан заплатит углеродный налог за экспорт в ЕСФинансы
11:46
Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетикеЭнергетика
11:43
Турецкая компания может внедрить решения цифровой безопасности на платежном рынке АзербайджанаФинансы
11:40
Представитель Узбекистана: Встреча рабочей группы в Шеки придаст импульс сотрудничеству стран ОЭСВнешняя политика
11:38
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минутЭто интересно
11:30
В Баку пройдет Глобальный день молодежиИКТ
11:19
Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в ПусанеДругие страны
11:16
Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодокДругие страны
11:10