Азербайджан завершает выбор консультанта для проекта по водородной энергетике

Процесс выбора консалтинговой компании для разработки дорожной карты по производству водорода в Азербайджане находится на завершающей стадии.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме (Caspian Energy Forum 2025) в Баку.

По его словам, международные консалтинговые компании проявляют большой интерес к активному участию в данном проекте: "Шорт-лист уже готов. Мы подробно обсудили техническое задание. Постараемся использовать все преимущества Азербайджана в этой области. Водородная энергетика должна стать одним из видов энергии будущего".