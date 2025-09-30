Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Азербайджан завершает исследования по интеграции дополнительных ВИЭ в энергосистему

    Энергетика
    • 30 сентября, 2025
    • 12:27
    Азербайджан завершает исследования по интеграции дополнительных ВИЭ в энергосистему

    Азербайджан до конца этого года или в начале следующего завершит исследования по интеграции дополнительных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в национальную энергосистему.

    Как сообщает Report, об этом на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025) заявил эксперт по солнечной и ветровой энергетике компании SOCAR Green Эльчин Таргулиев.

    По его словам, в рамках этих исследований вместе с China Energy и другими компаниями изучается, сколько дополнительных ВИЭ можно подключить к сети, какие обновления для этого потребуются и сколько систем хранения энергии необходимо: "Надеюсь, что эти исследования будут завершены к концу этого года или в начале следующего года".

    Таргулиев отметил, что к 2040 году Азербайджан планирует экспортировать около 4 ГВт зеленой энергии, преимущественно в Европу.

    "Учитывая нестабильность выработки ВИЭ, нам, вероятно, потребуется установить более крупный масштаб, возможно, в три раза превышающий эти 4 ГВт экспорта. Сегодня интеграционный потенциал национальной сети составляет 2 ГВт. ВИЭ в крупных масштабах будут ориентированы в первую очередь на экспортные маршруты - через Каспий и Черное море в Европу, а также по линии Азербайджан – Нахчыван – Зангезурский коридор – Турция – Болгария. Есть еще один маршрут, который идет из Азербайджана в Грузию, Турцию и оттуда в Болгарию", - добавил эксперт.

