Азербайджан завершает исследования по интеграции дополнительных ВИЭ в энергосистему

Азербайджан до конца этого года или в начале следующего завершит исследования по интеграции дополнительных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в национальную энергосистему.

Как сообщает Report, об этом на Неделе климатических действий в Баку (BCAW2025) заявил эксперт по солнечной и ветровой энергетике компании SOCAR Green Эльчин Таргулиев.

По его словам, в рамках этих исследований вместе с China Energy и другими компаниями изучается, сколько дополнительных ВИЭ можно подключить к сети, какие обновления для этого потребуются и сколько систем хранения энергии необходимо: "Надеюсь, что эти исследования будут завершены к концу этого года или в начале следующего года".

Таргулиев отметил, что к 2040 году Азербайджан планирует экспортировать около 4 ГВт зеленой энергии, преимущественно в Европу.

"Учитывая нестабильность выработки ВИЭ, нам, вероятно, потребуется установить более крупный масштаб, возможно, в три раза превышающий эти 4 ГВт экспорта. Сегодня интеграционный потенциал национальной сети составляет 2 ГВт. ВИЭ в крупных масштабах будут ориентированы в первую очередь на экспортные маршруты - через Каспий и Черное море в Европу, а также по линии Азербайджан – Нахчыван – Зангезурский коридор – Турция – Болгария. Есть еще один маршрут, который идет из Азербайджана в Грузию, Турцию и оттуда в Болгарию", - добавил эксперт.